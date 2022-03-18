Накануне вечером на озере Средний Кабан в Казани под лед провалилась 10-летняя девочка. Очевидцы сразу позвонили в МЧС.

Все случилось, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану, напротив улицы Авангардной. Спасатели ЗПСО №2 по прибытии установили, что девочку успел спасти до их приезда один из очевидцев, он же передал ее медикам бригады скорой. Ребенка для обследования направили в ДРКБ.

В МЧС отметили, что ребенок оказался на тонком льду без сопровождения взрослых.

"Структура льда на внутренних водоемах города сейчас неоднородна, наблюдаются полыньи и промоины. Будьте осторожны, не выходите на лед, еще раз предупредите об этой смертельной опасности своих детей", — говорится в сообщении ГУ МЧС РТ.