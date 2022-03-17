У нас разные вкусы на парней: Камилла Зиганшина об участии с сестрой в двойном Холостяке на ТНТ

На ТНТ стартовал девятый сезон реалити-шоу «Холостяк». В этот раз проект удивит не только красивыми локациями для съёмок, но и нестандартным набором холостяков – их будет сразу двое. Первый холостяк – бизнесмен и фермер Александр Гранков, второй – бизнесмен Димаш Адилет.

В новом сезоне приняли участие и наши землячки – двойняшки Камилла и Карина Зиганшины. Именно они будут бороться за сердца холостяков. Изданию «ПроКазан» удалось пообщаться с Камиллой и задать ей вопросы, касающиеся проекта.

Почему решили принять участие в шоу Холостяк? Как у вас появилась эта идея?

– На самом деле, это было не то чтобы мечтой, но безумным желанием на протяжении двух лет. Я очень хотела попасть в «Холостяк» с Тимати, но слишком поздно подала заявку. На тот момент я проживала в Дубае и, возможно, это повлияло на то, что меня не выбрали. Почему же решила в этот раз? У меня только закончились отношения, хотелось ярких красок и перемен, хотелось попробовать что-то новое. Я подумала, что это классный экспириенс – попробовать себя в чём-то новом, ведь ты никогда не знаешь, что именно даст тебе это шоу, но очень интересно.

Как проходил кастинг? Какие сложности возникли?

– Изначально, я сама зашла на сайт, передо мной появилась главная страница и там был вопрос – «Верите ли Вы в любовь?» . Из этого, собственно, и состоял весь кастинг. После этого менеджер проекта отправил мне сообщение, в котором была информация о записи видеообращения, и я рассказала о себе, своей семье, своих предыдущих отношениях и о том, чем я занимаюсь. Такое же видео, кстати говоря, записала потом и моя сестра. После этого нас пригласили уже на оффлайн кастинг, задавали различные вопросы, и мы ждали утверждения. Сложностей, в принципе, не было. Был лишь страх, что не пройду кастинг, я бы очень расстроилась. Но я прошла, чему, несомненно, рада.

Фото: телеканал ТНТ

Как готовились к съемкам?

– К съёмкам мы с сестрой никак не готовились: специально не худели, ничего с собой сверхъестественного не брали, да и в целом ничего такого не делали. Вот как ты прошла кастинг, вот в таком образе и имидже ты должна прийти на шоу. Поэтому я никак не готовилась. Просто нужно было собрать определенные вещи, о которых нам написали дизайнеры и стилисты шоу. И всё! Собрали вещи, нам скинули билеты, и мы сразу улетели. Но из-за того, что мы поздно подали с сестрой заявку, времени на подготовку просто не было: от начала моей заявки до вылета в Мексику от силы была неделя-полторы.

С какой целью пошли на проект? Как оказались на реалити-шоу?

– Раз у меня была реальная мечта попасть на проект, то целью можно назвать «пройти на «Холостяк». Если парень в роли холостяка понравится, то выстроить отношения, найти и познать себя, примерить новый опыт, завести новые знакомства, да и просто показать себя миру.

Ни один из «Холостяков» не закончился свадьбой. Как вы думаете в чем причина?

– Я думаю, что когда ты находишься на проекте – там всё искусственно создано так, что ты просто не можешь не влюбиться, и чувства там обостренные. Когда ты выходишь за рамки проекта, те эмоции, которые испытывал в начале отношений, зарождения на самом проекте, они уже немного другие.

По вашему мнению, можно ли встретить любовь на реалити-шоу? И как вы оцениваете свои шансы?

– Я считаю – конечно, можно. Да, это шоу, но мы там все испытываем реальные чувства и на шоу может произойти всё что угодно и даже настоящую любовь. И как многие говорят «это просто шоу», но нет: там реальная любовь, реальные чувства. Влюбиться в партнёра можно, тем более если ваша симпатия взаимна.

Вы едете на проект с сестрой. Как повлияет борьба за мужчину на отношения с ней? Не боитесь ли поссориться?

– На самом деле, то, что я поехала на проект с сестрой – это, наоборот, такая крутая поддержка, ведь на проекте ты не одна. А будет ли борьба за мужчину? Да, вполне возможно, но у нас, обычно, разные вкусы на парней. Но если вдруг нам понравится сразу двоим один и тот же парень, то одна просто отойдёт в сторону и не станет препятствовать отношениям. Но здесь всё получилось хорошо – нас двое и холостяка два, то есть одна забирает одного холостяка, и вторая забирает второго. Всё честно!

Фото: Телеканал ТНТ

Когда вы узнали, что холостяков в этом сезоне будет двое? И как вы отреагировали?

– Честно говоря, первая реакция была «Вау, круто!», я была безумно счастлива, что появился второй холостяк, ведь девушек на проекте много, а холостяк – один. Когда появился второй, конкуренция распределилась поровну и бороться за сердце холостяка стало проще. Девушки сразу выбрали для себя того, кто им больше симпатизирует, и в процессе уже каждая смогла сделать окончательный выбор в сторону того или иного парня. Это очень круто.

Раньше мужчина выбирал девушек, а теперь девушки тоже могут выбирать из холостяков. Что вы думаете по этому поводу? Сделает ли это шоу интересней? Почему?

– Естественно, сделает шоу интереснее, потому что до этого такого не было. А когда что-то новое, то это всегда вызывает ещё больший интерес со стороны зрителя. На самом деле это круто, что у девушки тоже есть право выбора, и холостяки могут понять, каково девушкам на церемонии. Чувствовалось волнение и со стороны парней, и со стороны девушек.

Фото: Телеканал ТНТ

Кто из них импонирует вам больше, Александр Гранков или Димаш Адилет? Почему?

– Первоначально, когда я увидела Александра Гранкова, он мне очень-очень понравился своей внешностью, и мне захотелось узнать этого человека поближе. Честно говоря, когда пришёл Димаш, по его манере общения, по тому, как он может себя презентовать, то в этом случае Димаш Адилет занял более выигрышную позицию. Поэтому, наверное, Димаш.

Что ждёте от шоу?

– Во-первых, от шоу я жду эмоций и опыт, который я никогда не забуду, потому что до этого у меня не было опыта в реалити-шоу. Во-вторых, я надеюсь, что это шоу изменит мою жизнь в лучшую сторону и позволит мне, как личности, вырасти.

Какой тактики будете придерживаться на проекте?

– Есть только одна тактика – у меня есть цель выиграть и обойти соперниц, а считаю, что побеждает всегда искренность и честность. На шоу я точно такая же, какая и в жизни. Я знаю, что когда ты максимально честна и открыта перед людьми, то это притягивает. На шоу я планирую быть честной, открытой и делать только то, чего я действительно хочу.

Включай ТНТ по субботам в 21:30 и смотри новый сезон шоу с двумя холостяками.