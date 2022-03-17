В Татарстане молодой парень до смерти забил отца после замечания об алкоголе

В Зеленодольске молодой парень до смерти забил своего отца. Тело 57-летнего мужчины нашли в квартире в одном из домов на улице Сайдашева.

19-летний сын теперь обвиняется в совершении умышленного причинения тяжкого вреда, повлекшего смерть человека.

Следователи установили, что парень сделал замечание своему отцу по поводу того, что тот слишком много пьет и снова не пошел на работу. Отец обругал сына, парень не выдержал и нанес родственнику несколько ударов по разным частям тела кулаком.

Удары оказались смертельными, от повреждений мужчина скончался.

Парень не признает своей вины. Но следователи собрали достаточно доказательств, теперь дело будет направлено в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Татарстан.