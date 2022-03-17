В Казани сотрудники полиции провели обыски у противников проведения специальной военной операции РФ на Украине. Об этом сообщил интернет-журнал "Ветер", отметив, что обыск прошел у студент КФУ Вадима Хрущева, который собирал подписи под письмом против проведения спецоперации.

Также отмечается, что обыск провели у дизайнера журнала "Ветер" Анны Канцер и у преподавателя КФУ Самсона Либермана. В постановлении об обыске у последнего говорится о возбуждении уголовного дела по ч. 1.1 ст. 212 УК РФ ("массовые беспорядки").

Сообщается о визите стражей порядка к представительнице партии "Яблоко" Гульназ Равиловой.