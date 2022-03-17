Алкашей ограничениями не остановить: Что думают казанцы о продлении времени продажи алкоголя

Одной из главных новостей на этой неделе в Татарстане стало принятие поправки, благодаря которой в республике отменят местное ограничение на продажу спиртных напитков в объектах торговли с 22:00 до 10:00. Теперь магазины смогут продавать алкоголь жителям нашего региона с 8:00 до 23:00. Такая новость вызвала бурю обсуждения, а некоторые и вовсе задаются вопросом, зачем такое ограничение вообще вводили и для чего отменяют именно сейчас?

"Хоть до 11 торгуй, хоть до 12"

Тогда еще в далеком 2010 году сначала запретили продавать алкоголь крепостью более 15%, затем запрет распространили и на слабоалкогольные напитки, в том числе пиво. Постепенно вводилось все больше ограничений. Так, в 2015 году алкоголь нельзя было продавать в кафе, барах и ресторанах, которые располагались в жилых домах, чтобы избежать хулиганства вечером во дворах.

Из опроса жителей Казани, стало ясно, что люди на этот счет во мнениях разделились. Кто-то считает, что такое нововведение сделано было зря, ссылаясь на то, что люди будут спиваться. Ведь, по их мнению, алкоголиков и так много. Другие же были не против. Как некоторые говорят, тем кому очень надо, найдут, где купить, обходными путями.

"Алкашей временными ограничениями не остановить. А вот нормальные люди не всегда успевают прикупить бутылку вина", - высказалась жительница Казани.

"Не против. Ведь ограничения по времени плохо тем, что, если взять работающую группу людей, когда на праздники или выходные надо купить, обычно такой возможности не бывает. А тут продлили время, можно и на акции успеть", - подметила студентка Мария Щербакова.

Фото: Михаил Терещенко/ ИЗВЕСТИЯ

На обсуждении в Госсовете Татарстана рассказали, что ограничения не помогают с пьянством, люди как пили так и пьют. Запрет на вечерние продажи спиртного привел к росту самогоноварения и появлению по республики, так называемых, «наливаек», то есть магазинов, которые вечером стали нелегально превращаться в "наливайки", так как на вынос после десяти вечера нельзя.

"В условиях, когда США и ряд других стран закрыли рынок ликеро-водочной продукции… мы настолько себя ограничиваем? А те, кто хочет выпить, всегда найдут возможность выпить. Хоть ты тресни! Хоть до 11 торгуй, хоть до 12. Необходимо усиливать работу с населением, а не путем ограничений раздувать это дело— дефицит, ограничения и так далее… На запас будут покупать! ", - отметил Глава Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Он подчеркнул, что из-за таких ограничений бюджет республики теряет деньги и «самогоноварение выросло». В результате стали фиксировать случаи отравления спиртосодержащими жидкостями. Такой инцидент произошел в ноябре 2021 года, когда 14 студентов отравились метанолом, где одна из пострадавших погибла.

По некоторым данным, среди студентов весьма популярно употребление нелегального алкоголя, который разливают по пятилитровым бутылям, так называемым "пятишкам". Не удивительно, ведь много, дешево и купить можно всегда.

"Как вариант, чтобы не бегали за самогонкой к бутлегерам, у них то все процветает и круглосуточно", - подметил казанец.

Фото: Елена Нагорных / ИТАР-ТАСС

"Надо объемы внутри страны реализовывать"

Однако, многие жители Казани считают, что это все связано с экономикой, а именно с тем, что некоторые санкции повлияли на производство и поставку некоторой алкогольной продукции.

"Ожидаемо. Экспорт алкогольной продукции существенно сократился. Значит надо объемы внутри страны реализовывать", - подметила в социальной сети жительница Казани.

Против такого. Для чего же отменяют? Наверное, в экономике что-то не так", - ответила нам на вопрос женщина.

На самом деле, одной из главных причин разработки этого законопроекта является поддержка предпринимателей, которые производят и продают алкогольную продукцию, в условиях сложившейся экономической ситуации, а именно из-за увеличенного воздействия санкций, введенными иностранными государствами. Об этом рассказал председатель парламентского комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Шафигуллин.

Как написано в пояснительной записке, объем выпадающих доходов только за один час дополнительных ограничений составляет 9% от общего поступления акцизов в казну региона. А продлят продажу на три часа, что, в свою очередь, прибавит прибыль и пополнит казну республики.

"По итогам 2019 года республика недополучила акцизов на 560 млн рублей. А за последние три года объем выпадающих доходов составил 1,5 миллиарда рублей", - добавил Шафигуллин.

Смягченные ограничения, а именно продажа спиртного с 8 утра, действуют в соседних с Татарстаном регионах, таких как Башкирия, Чувашия, Кировская, Самарская и Ульяновская области. Уже не секрет, что жители Татарстана живущие на границе с этими областями бегают покупать продукцию именно туда. Теперь, видимо, не придется. Хотя, для окончательных выводов, надо дождаться официального объявления.