В Казани ночью совершено разбойное нападение на продавца магазина на улице Назарбаева. В пресс-службе Управления Росгвардии по Татарстану отметили,что задержать нападавших удалось по "горячим следам".

Мужчина с приятелем пришли в торговую точку, ударили продавца, похитили деньги и товар и побежали. Одного из разбойников задержали случайные свидетели ограбления, второго поймали на соседней улице правоохранители. Им оказался ранее судимый казанец 1994 года рождения.

Помимо ограбления магазина, его заподозрили и в другом преступлении - за несколько часов до похода в магазин он жестоко избил 44-летнего знакомого в подъезде.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ст. 162 УК РФ ("Разбой") и 112 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести").