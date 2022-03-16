В одном из торговых центов в Ново-Савиновском районе Казани приезжий молодой человек решил украсть дорогую пару обуви. Он взял ее и отправился прямиком на выход. Все заметил охранник, который нажал тревожную кнопку и попытался своими силами задержать парня.

Однако житель Нижнего Новгорода просто так сдаваться не собирался, и добычу отдавать не хотел. Он оказал яростное сопротивление. Он распылил в глаза охраннику газ. Но тут подоспели росгвардейцы, которые задержали мужчину и передали полиции.

Задержанный оказался рецидивистом. Ему 22 года, он приехал из Нижнего Новгорода, ранее был судим. Возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Пострадавшего охранника с ожогами глаз госпитализировали. Ему оказывают помощь медики.