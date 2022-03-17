В ближайшее время российские власти увеличат минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум, поднимут заработные платы работникам бюджетной сферы и увеличат размер всех социальных выплат и пенсий. Об этом накануне заявил президент РФ Владимир Путин, проводя совещание по поддержке субъектов России.

"Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере", - указал глава государства.

Путин призвал Кабмин и власти регионов сконцентрироваться на выполнении этой задачи и добавил, что она "является вопросом социальной справедливости".

Помимо того, в стране будут в сжатые сроки проработаны меры поддержки людей, которые остались без работы. По мнению Путина, меры поддержки для них должны быть расширены.