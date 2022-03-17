Накануне Путин провел совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов. На нем Президент Татарстана Рустам Минниханов запросил федеральной помощи для крупнейшего республиканского предприятия.

По словам Минниханова, "КамАз" на фоне проблем с поставками комплектующих может лишиться 40% объемов производства, а потому около 15 тысяч работников (а это около половины всего штата предприятия) могут уйти в режим вынужденного простоя. Простой продлится до решения вопроса с поставками комплектующих.