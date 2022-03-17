Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram, как российские военнослужащие около Мариуполя спасли бойцов спецназа из "бандитского кольца", в котором они находились несколько суток.

"Друзья, российские бойцы в районе Мариуполя под прямым руководством нашего Верховного Главнокомандующего В.В. Путина провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца, которое сомкнулось вокруг группы российских спецназовцев. Несколько дней они оставались в окружении", — написал Кадыров.

Кадыров написал, что бойцам спецназа РФ дважды предлагали сдаться в плен, но оба раза они отказались. Именно это, считает Кадыров, и спасло им жизнь, теперь они вернутся живыми а не станут жертвами "подлости нациков".

Кадыров рассказал, что операция по спасению спецназа шла в режиме постоянной радиосвязи с попавшим в окружение отрядом, после чего "банды бандеровцев начали стремительное отступление под огневым натиском".

"Каждого представят к государственной награде", — заключил Кадыров, его цитирует РИА "Новости".