Временное ограничение на продажу алкоголя в Республике Татарстан будет синхронизировано с общероссийским. Это значит, что в республике будут продавать алкоголь с 8 утра до 23 часов. Решение сегодня, 16 марта, одобрили на сессии Госсовета РТ.

"Сегодня документ был принят сразу в трех чтениях и направлен на подписание президенту Татарстана", - сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.

Сегодня в Татарстане алкоголь продают с 10 утра до 22 часов. И период ночного запрета в РТ превышает общероссийское время запрета на 3 часа.

"Подобное повышение влияет на продажи в приграничных торговых точках, так как федеральные параметры действуют в ряде регионах, граничащих с Татарстаном (Республика Башкортостан, Чувашская Республика, Кировская область, Самарская область)", - цитирует пресс-служба председателя Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфуллу Шафигуллина.

Таким образом, закон поможет предпринимателям, которые работают в сфере производства и продажи алкоголя, что должно поддержать их в условиях кризиса.