Минувшей ночью в Казани двое мужчин ограбили продуктовый магазин и избили продавщицу. Все, по данным "Татарстан-24" , случилось на улице Назарбаева.

Сообщается, что пьяные подельники зашли в торговый зал и потребовали, чтобы продавщица дала им алкоголь в долг. Последовал отказ, и тогда один из нападавших перескочил через прилавок, избил женщину и забрал из кассы около 20 тысяч рублей, после этого оба скрылись.

Когда мужчины выбегали на улицу, их своими силами попытался задержать случайный прохожий. "Скрутить" ему удалось только одного, второй грабитель сбежал. Правда, бегал не долго, его поймали сотрудники ППС на соседней улице.

В произошедшем будут разбираться сотрудники полиции.