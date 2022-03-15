С 15 марта в Татарстане больше нельзя оформить больничный лист дистанционно. Теперь, если вы заболели, следует идти к врачу, и по результатам осмотра будет приниматься решение о выдаче больничного. Об этом напомнила татарстанцам пресс-служба Управления здравоохранения Казани.

Электронные больничные листы, которые были оформлены через линию 112, через неделю после выздоровления человека закрываются автоматически и направляются на оплату в ФСС.

Подобная мера вводилась как временная в период роста случаев коронавируса - в феврале текущего года. С помощью дистанционного оформления больничных удалось снять избыточную нагрузку на медицинские учреждения республики. Но с 15 марта оформление новых больничных дистанционно уже не представляется возможным.