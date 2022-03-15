Мэр Казани Ильсур Метшин провел выездную сессию городского антикризисного штаба во время посещения АО "Нэфис Косметикс". На встрече проработали актуальные во время санкций и кризиса вопросы - сохранение рабочих мест, возможности импортозамещения, модернизацию производства и устойчивость работы компании.

По результатам совещания стало понятно, что предприятие сможет дать нужное количество бытовой химии не только Татарстану, но и всей России, если это потребуется.

"Мы уверены, что промышленность Казани и Татарстана имеет запас прочности. Импортозамещение должно быть обеспечено в самое ближайшее время", – отметил Ильсур Метшин.