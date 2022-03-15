В студию "Первого канала" прямо во время новостей выбежала сотрудница канала с антивоенным плакатом. За спиной ведущей Екатерины Андреевой появилась девушка, выкрикивающая антивоенные лозунги.

Эфир передачи не прервали, девушку показывали несколько секунд, потом сменили картинку, сообщает РБК

"В прямом эфире программы «Время» действительно случился инцидент с посторонней в кадре. Ведется служебная проверка", — сообщили РБК в пресс-службе "Первого канала".

Сообщается, что девушка - Марина Овсянникова, редактор "Первого канала". Ее доставили в ОВД "Останкино".