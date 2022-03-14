В Татарстане отменили обязательную вакцинацию от коронавируса: пандемии конец?

В Татарстане отменили требование об обязательной вакцинации против COVID-19 для работы и устройства на нее в тех сферах, где она раньше была необходима. Что это означает? Теперь для непривитых нет ограничений при приеме на работу? Или где-то еще сохраняется требование о вакцинации? Обо всем этом - в материале Prokazan.

“Непривитые и непереболевшие Covid-19 сотрудники могут вернуться на рабочие места в очном формате. Вакцинация против covid-19 предусмотрена по эпид. показаниям в рамках Национального календаря профилактических прививок. Ограничения установлены документом субъекта РФ - Постановлением КабМина РТ 208 (с изменениями и дополнениями)”, - сообщила пресс-секретарь Роспотребнадзора Татарстана Миляуша Замалиева.

Фото: Иван Макеев/ kp.ru

“ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ НЕ ОЧЕНЬ ПОНЯТНО”

Сотрудники некоторых сфер, для которых раньше вакцинация была обязательной, пока и сами точно не знают, распространяется ли на них отмена требования о прививках.

“По постановлению не очень понятно - для определенных категорий граждан. Мы обратились за разъяснением. Пока сложно сказать”, - прокомментировала Prokazan исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Галина Шарафутдинова.

На фото: Галина Шарафутдинова. Фото предоставлено Галиной Шарафутдиновой

Впрочем, обязательная вакцинация сотрудников, по словам собеседницы издания, не представляет особой проблемы для рестораторов.

“У нас все привиты. К этому уже давно все спокойно относятся. Поэтому требование об обязательной вакцинации для нас не является решающим фактором”, - говорит Шарафутдинова.

СИТУАЦИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ В ТАТАРСТАНЕ

Эксперты сходятся во мнении, что в данный момент снятие ограничений вполне уместно. Поскольку мы уже достигли высокого уровня коллективного иммунитета, да и омикрон вызывает более легкое течение заболевания, по сравнению с предыдущими штаммами. Эпидемиологическая обстановка стала значительно спокойнее.

“Я всегда говорил, что у нас у всех будет иммунитет к COVID-19 - либо по-хорошему, либо по-плохому. По-хорошему - если привились, по-плохому - если приобрели его в результате болезни. И то, что сейчас более чем у 80 % татарстанцев сформировался иммунитет, и объясняет, почему у большинства людей ковид протекает в более легкой форме, - сказал в беседе с Prokazan доктор наук, директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ, профессор КФУ, почетный профессор фундаментальной медицины Ноттингемского университета Альберт Ризванов. - Конечно, так происходит по разным причинам. С одной стороны, и омикрон менее патогенен, по сравнению дельта-штаммом. Но, с другой стороны, и у населения сформировался иммунитет. Да, люди продолжают болеть. Сейчас регистрируют около 600 новых случаев ковида в сутки. Но подавляющее большинство из тех, у кого его выявили, переносят заболевание в легкой форме. И на этом фоне некоторые послабления возможны. Просто потому, что всегда есть баланс между экономикой и ограничительными мерами. Сейчас экономика и так находится в стрессе: и в результате 2 лет пандемии, и в результате геополитических событий. С учетом того, что все желающие привились и система здравоохранения может справиться с тем потоком пациентов, который идет сейчас, было принято решение об отмене обязательной вакцинации”.

На фото: Альберт Ризванов. Фото: m.realnoevremya.ru

О том, что люди стали легче переносить коронавирус, говорит и главный инфекционист Минздрава Татарстана, доктор медицинских наук Халит Хаертынов.

“Ковид, вызванный штаммом “омикрон”, у большинства людей протекает менее тяжело. Поэтому количество обращений в стационары стало меньше, чем при дельта-волне. Я так полагаю, что это общая тенденция - к снижению заболеваемости. И в стационарах сейчас больных ковидом значительно меньше, чем раньше”, - рассказал Prokazan Хаертынов.

ПАНДЕМИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ?

В обществе уже давно идут разговоры о том, что пандемия коронавируса заканчивается. И сами медики допускают такую возможность.

“Я думаю, что пандемия близится к своему логическому завершению”, - говорит Хаертынов. - “Об этом свидетельствует то, что последняя волна была вызвана наиболее слабым штаммов коронавируса. В период разгара пандемия обычно наблюдаются серьезные мутации вирусов - то, что, например, мы видели при дельта-штамме, когда были тяжелые формы заболевания. А сейчас при последней волне у основной массы ковид протекает в более легкой форме, и при этом “омикрон” значительно заразнее. Это привело к тому, что переболело много людей. Я уверен, что выработался коллективный иммунитет. И сейчас наблюдается вот такое быстрое, заметное снижение заболеваемости. Поэтому я думаю, что с высокой степенью вероятности в течение ближайших нескольких недель, может быть, 1 - 2 месяцев пандемия должна завершиться”.

На фото: Халит Хаертынов. Фото: m.business-gazeta.ru

При этом врач напоминает, что пока еще преждевременно расслабляться. Поскольку, хотя большинство людей и переносит ковид легко, у некоторых по-прежнему наблюдаются тяжелые формы заболевания. И по-прежнему регистрируются смерти от коронавируса.

ГРОЗЯТ ЛИ РОССИИ НОВЫЕ ВСПЫШКИ КОРОНАВИРУСА?

Впрочем, при общем снижении заболеваемости ковидом в мире в Китае она снова пошла вверх. И эксперты не исключают, что то же самое может произойти и в России. Ведь никто не может гарантировать, что не появятся новые штаммы коронавируса, которые снова могут вызвать вспышки заболевания.

“Заболеваемость ковидом впоследствии может подняться. Так же, как и сезонными ОРВИ, вспышки которых носят волнообразный характер. Могут появляться новые штамма коронавируса, которые более заразны или более патогенны”, - говорит Ризванов.

При этом профессор не исключает, что со временем COVID-19 перейдет в разряд сезонных инфекций - таких как ОРВИ.

Но даже если обязательную вакцинацию и отменили, это не означает, что можно расслабиться и навсегда забыть о ней, считает Ризванов. Отказ от повторных прививок чреват серьезными последствиями как для каждого отдельно взятого человека, так и для общества в целом.