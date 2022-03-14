Заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров сегодня, 14 марта, на "деловом понедельнике" отметил, что ситуация с торговлей остается сложной - есть проблемы с продовольствием и непродовольственными товарами.

Розничные торговые точки продолжают сталкиваться с высоким спросом на продовольствие. А мониторинг цен показывает, что первыми начали повышать сети несетевые магазины.

"Поставки товаров в магазины и распределительные центры идут в регулярном режиме, запасов на распределительных центрах достаточно для удовлетворения спроса, и составляют — от 1 до 2 месяцев. Объекты торговли работают в штатном режиме и обеспечивают спрос на товары первой необходимости. Отдельные виды товаров, например сахар, в связи с повышенным спросом не всегда успевают вынести со склада, что приводит к их временному отсутствию на полках. Для избегания спекуляции в ряде торговых сетей введены ограничения по закупке товаров в одни руки", — сообщил Шакиров.

Казанцев призывают не поддаваться панике и не бросаться за крупами, сахаром, мукой, консервами и другими товарами. Слишком высокий спрос становится благоприятной почвой для спекулянтов.

"Не надо создавать панику и давать спекуляцию на эту тему. Проходили! И в локдаун [такое] проходили. На всю жизнь точно не закупишь! Это разгоняет только цены таким образом", - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.