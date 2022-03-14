Рамзан Кадыров, просивший не так давно Путина "отдать приказ чеченцам и на все закрыть глаза", заявил, что он уже на Украине лично, сообщает Глава Чечни, просивший не так давно Путина "отдать приказ чеченцам и на все закрыть глаза", заявил, что он уже на Украине лично, сообщает РИА "Новости"

Первыми о прибытии Кадырова сообщили украинские СМИ. Сообщалось, что личным присутствием Кадыров решил поддержать российских военных родом из Чечни. Точное местоположение главы республики не уточняли.

В ответ на эти сообщения Кадыров заявил, что разведка СБУ "хромает" и вообще не умеет работать, так как иностранные инструкторы и военные советники, видимо, обучают "по устаревшей методике".

Кадыров уточнил, что несколько суток назад был "в 20 километрах от Киева, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка, насколько близко мы приблизились?".

"Можете на минутку расслабиться, так как вам не придётся нас искать, - мы сами вас найдем... Внесу интригу: а может мы уже в Киеве и только ждем нужной команды?" — написал Кадыров в своем Telegram-канале.