В Татарстане отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий татарстанцев. Постановление подписано главным санитарным врачом РТ Мариной Патяшиной.

"Проанализировав охват иммунизацией населения республики против новой коронавирусной инфекции, отмечаю, что уровень коллективного иммунитета среди тех категорий граждан, которые подлежали обязательной вакцинации против COVID-19, на 10 марта 2022 года превышает 80%", — заявила глава управления Роспотребнадзора по РТ.

Именно по этой причине обязательная вакцинация отменяется. Напомним, что ее ввели в республике с 11 октября 2021 года.