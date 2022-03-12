Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Татарстан УК "ПЖКХ" решил отметить свою спецтехнику буквой Z в знак поддержки российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, о чем сообщила пресс-служба предприятия.

"Более 200 единиц коммунальной техники вышли на маршрут с наклейками со знаком "Z" - "За победу"", - говорится в пресс-релизе.

Пока подобные наклейки красуются на всей коммунальной технике УК в Казани, в ряде муниципальных районов республики, сообщает "Интерфакс-Поволжье". Остальная техника будет промаркирована в самое ближайшее время.