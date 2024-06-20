В Казани 3-летняя девочка попала под колеса Cherry

3-летняя девочка оказалась под колесами Cherry в своем дворе. Потерпевшая играла возле дома на ул. Мусина, а затем отправилась на самокате к матери, которая находилась около подъезда.

Остановить ребенка не получилось и девочка заехала прямо под иномарку. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По предварительным данным, пострадавшая получила ушиб головы, ее увезли в Детскую республиканскую клиническую больницу, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что 18 июня 2024 года, в казанском суде была избрана мера пресечения 41-летнему жителю Казани, который жестоко избивал своего сына на улице. Камеры сняли истязание ребенка-эпилептика на глазах у его матери и сестры.