Игоря Конашенкова. Министерство обороны России опубликовало карту украинских территорий, которые уже перешли под контроль РФ при выполнении спецоперации. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на предоставившего данные официального представителя Минобороны

Конашенков прокомментировал, что группировка военных ДНР при поддержке россиян вышла к Новоандреевке, Кирилловке и уже блокировала Благодатное. В глубину продвижение составило 8 километров.

Российские военные продолжают наступление широким фронтом, они вышли на рубеж Новодонецкое — Новомайорское — Егоровка. Продвижение составило 11 километров.

Украинцы потеряли контроль над Волновахой, сжимается кольцо в Мариуполе.

"Общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров", — добавил Конашенков.

В ведомстве также сообщили, что за время операции было были уничтожены 121 беспилотный летательный аппарат, 1067 танков и других боевых бронированных машин, 114 реактивных системы залпового огня, 412 орудий полевой артиллерии и минометов, 862 единицы специальной военной автомобильной техники.