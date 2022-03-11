Правоохранительные органы проверяют в Казани сообщения о минировании сразу нескольких домов культуры, сообщила мэрия столицы Татарстана в официальном телеграм-канале сегодня, 11 марта.

"На этот раз в сообщении указаны казанские дома культуры, в частности, ДК Саид-Галеева, "Чулпан", "Московский", "Сайдаш"", - говорится в тексте сообщения мэрии.

Правоохранители проверяют здания.

"Просим жителей отнестись с пониманием к проводимым проверкам", - говорится в сообщении.