В Севастополе в смертельном ДТП погиб человек, которого искали всем Татарстаном. Личность погибшего в аварии водителя Chery Tiggo установили через сутки после ДТП. Им оказался ранее объявленный в Татарстане в розыск мужчина. Он погиб, а 21-летний пассажир машины пострадал.

Сама машина оказалась в угоне, ее хозяйка заявила, что потеряла ключи от авто. А об аварии ей сообщили полицейские, после чего она и подала заявление об угоне.

Погибший водитель угнанной машины оказался жителем Республики Татарстан 1987 года рождения. Его разыскивала полиция Набережных Челнов за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере.