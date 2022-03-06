Собирался заблокировать пути: задержали подозреваемого в подготовке диверсии на железной дороге

Сегодня, 6 марта, сотрудники органов внутренних дел Белоруссии задержали жителя Осиповичей (Могилевская область). Его обвиняют в подготовке диверсию на железнодорожных путях. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики, пишет ТАСС.

"Установлено, что 1 марта мужчина получил указания по блокировке железнодорожных путей, а также по изготовлению и использованию "коктейлей Молотова". 2 марта при силовой поддержке Бобруйского ОМОНа подозреваемого задержали", - отметили в ведомстве.

По данным органов, подозреваемый вошел в начале этого года экстремистского формирования Bypol. Он также стал участников в чат-боте для совершения противоправных действий на территории Белоруссии.

"В ходе проведения обыска по месту жительства фигуранта обнаружена и изъята компьютерная техника, жидкость для розжига, растворитель, отработанное масло, упаковка герметика и химическое вещество", - рассказали в пресс-службе.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.