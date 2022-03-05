В Казани кондуктор автобуса № 30 по неочевидным причинам вышвырнул в самом прямом смысле этого слова пьяного мужчину из салона общественного транспорта. Все случилось на остановке у театра имени Камала.

Очевидцы сообщают, что кондуктор силой вытолкал пассажира из автобуса, хотя нетрезвый мужчина никому не мешал, не шумел.

Не исключено, что работнику общественного транспорта не понравилось то, что мужчина сел на его место, сообщает Inkazan. Также причина могла крыться в том, что нетрезвый казанец не оплатил проезд - достоверно этого никто сказать не может.

Мужчина только чудом не упал и смог устоять на ногах, когда его принудительно вышвырнули на улицу.

В Ассоциации АТП Республики Татарстан пока не прокомментировали этот инцидент.