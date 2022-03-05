Житель Казани с ножом напал на девушку около торгового центра XL на проспекте Ямашева. Предварительно установлено, что девушка захотела с ним расстаться. Пара решила встретиться у ТЦ, чтобы выяснить непростые отношения раз и навсегда.

Впрочем, расстаться планировала только девушка. Мужчина же прихватил с собой на встречу кухонный нож, чтобы наказать строптивицу. Встретив девушку, он нанес ей несколько ударов. Скрыться не пытался, его задержала полиция.

По данным "Татарстан-24", девушка госпитализирована.