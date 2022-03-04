Хуже, чем в пандемию: Как турфирмы выживают в эпоху закрытого неба и куда еще можно купить путевку

С конца февраля 27 стран Евросоюза полностью закрыли воздушное пространство для российских самолетов, что привело к невозможности авиасообщения не только с этим странами, но и другими, поддержавшими санкции против России. В это непростое время под удар попали многие турфирмы, которыетолько начали приходить в себя после пандемии.

"В этом году надо отдыхать в России"

Буквально недавно люди снова стали активно путешествовать, а турфирмы восстанавливаться после кризисных для них дней. Но не тут-то было! Уже сейчас начали массово отменяться рейсы в популярные у российских туристов страны Латинской Америки, например, Доминикану, Кубу и Мексику. Также отменили рейсы в Доминикану, Мексику, Венесуэлу и на Кубу остановила авиакомпания Nordwind, чьим ключевым партнером является «Пегас Туристик», на Кубу и в Доминикану — Royal Flight, активно сотрудничающая с Coral Travel, недавно сообщил АТОР.

В Казани тоже ситуация у турагенств весьма плачевная. По словам Президента Ассоциации туристических агентств РТ Рамиля Мифтахова, проблем сейчас у них очень много, это связано и с возвратом денег клиентам, а также с бронированием, в связи с тем, что стоимость туров стала нереально высокой.

"Все возможные проблемы, так и напишите крупным планом, все! Мягко говоря, косит турагенства, ну туроператоров тоже наверное косит, но в данном случае турагенства, которые работают с людьми , это как раз самая негативная сейчас история. Хуже, чем в пандемию. На сегодняшний день из зарубежных стран можно полететь в Турцию, Египет, Мальдивы, Вьетнам и Эмираты. И по России-матушке, в этом году надо отдыхать в России", - прокомментировал нам Рамиль Мифтахов.

Фото:Mikhail Metzel/TASS

Сейчас ситуация такова, что при аннуляции путевки, турфирмы должны вернуть деньги. А таких сейчас немало. Ведь путешествия по Европе теперь невозможно. Однако, надо понимать, что возврат денег не происходит мгновенно, ведь это может привести к банкротству. Сейчас люди уже и сами не бегут покупать путевки, что, в свою очередь, тоже бьет по туристическому бизнесу. Ведь не понятно, какова будет ситуация завтра?

Некоторые компании сейчас предлагают альтернативу по доступным направлениям. Туристам также будут предлагаться депозит или перенос денежных средств на открытые направления. Такая мера позволяет турагенствам не возвращать деньги, они будут помещены буд-то на сберегательный счет, что позволит в будущем туристу у того же оператора купить другую путевку.

"Эти туры аннулируются. Соответственно подбирается возможность замены на другие направления, где открыто. Турция открыта, Тунис, Эмираты, Тайланд, Вьетнам", - прокомментировали в Пегас Туристик.

Еще одна немаловажная вещь, это то, что с каждым днем на путевки повышается цена. Не по дням, а по часам. Цены на туры в ту же Турцию увеличились на сегодняшний день по сравнению с серединой февраля более чем на 80%.

"Да, цены повышаются в зависимости от привязки к курсу доллара и евро. Но сегодня еще будет повышение на 12 %, потому что сегодня Центральный Банк ввел дополнительный 12 %-ый налог на приобретение валюты. А туркомпании для оплаты проживания за рубежом в долларах и евро должны были купить на бирже эти деньги. Поэтому с сегодняшнего дня плюс еще на 12 % подорожает курсовая стоимость тура", - отметили в турагенстве.

Фото: Сергей Булкин /News.ru

Помимо перечисленных стран, также по-прежнему можно летать в Белград - это единственный европейский город, куда граждане России до сих пор летают. Однако, на сегодня стоимость билета составляет от 80 тысяч рублей.

Китай или Индонезия, а может в Саудовскую Аравию?

Сейчас туристам не стоит отчаиваться, особенно тем, кто очень хотел все-таки поехать отдохнуть. Сегодня сообщили, что уже скоро, а именно 14 марта, возобновляться авиасообщения в Китай и Индонезию. Границы Китая, из-за эпидемиологической обстановкой были закрыты на протяжении долгого времени. В связи с улучшением ситуации с 14 марта авиасообщение будет возобновлено. Рейсы в Пекин, Гуанчжоу и Шанхай будут осуществляться на регулярной основе. Казанцы также смогут летать в Индонезию по маршруту Москва - Денпассар по бизнес-визам, с целью туризма.

Все рейсы однако будут осуществляться только из столицы России. Также с 14 марта увеличат количество рейсов в ряд стран. Таких как Азербайджан, Армения, Бахрейн, Вьетнам, Ирак и Иран, Казахстан, Киргизия, Мальдивы, Монголия, Саудовская Аравия, Таджикистан и Узбекистан.

Так в Мальдивы будут выполняться по 14 полетов в неделю, в Тегеран - семь, а Багдад - четыре. Откроется также направление в Саудовскую Аравию, из Казани по направлению в Джидду начнут летать прямые рейсы, но пока только один раз в неделю.

Ситуация в турагенствах пока не очень, но надежда есть, что все образуется. Ведь большинство стран, куда любят ездить жители Татарстана открыты, и даже рейсов в скором времени станет больше. А это значит возможно начнет налаживаться ситуация и в сфере туризма.