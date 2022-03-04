В Казани приостановил работу магазин IKEA, а перед этим горожане устроили настоящий покупательский ажиотаж, стремясь набрать всего побольше - нужного и ненужного.
Очереди к кассам накануне вечером были гигантскими, такого сотрудники магазина не припомнят.
С 4 марта, сегодня, по всей стране приостановлена работа магазинов шведской торговой группы IKEA. По предварительным данным, магазин может начать работать снова, но не ранее июня.
Ранее мы сообщали о прогнозах финансиста Дерипаски, который рассказал, сколько в РФ продлится кризис, вызванный санкциями из-за Украины. А Президент Татарстана Минниханов высказался о санкциях в своем ключе, посетовав на несправедливость.