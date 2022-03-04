В Казани приостановил работу магазин IKEA, а перед этим горожане устроили настоящий покупательский ажиотаж, стремясь набрать всего побольше - нужного и ненужного.

Очереди к кассам накануне вечером были гигантскими, такого сотрудники магазина не припомнят.

С 4 марта, сегодня, по всей стране приостановлена работа магазинов шведской торговой группы IKEA. По предварительным данным, магазин может начать работать снова, но не ранее июня.