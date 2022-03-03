Кризис, который разразился в российской экономике на фоне ситуации вокруг Украины, может продлиться около 3 лет. С таким мнением выступил российский предприниматель и эксперт Олег Дерипаска, сообщает ТАСС.

"Кризис минимум года на три. Жесточайший - умножайте кризис 1998 года на три", - сказал он сегодня, 3 марта, на пленарном заседании Красноярского экономического форума.

При всем этом Дерипаска уверен, что у России есть необходимый опыт, что найти со временем выход из ситуации. А вот население страны надо поддержать, считает эксперт. По его словам, люди "ни в чем не виноваты".