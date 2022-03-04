В Казани полицейские ищут мужчину, который установил под автомобиль взрывное устройство. Рост мужчины 170-175 сантиметров, он имеет среднее телосложение, темные волосы.

Сообщается, что ищут Сергея Демидова, 1984 года рождения. Он подозревается в покушении на убийство.

В феврале в одном из автосервисов Казани под машиной предпринимателя нашли взрывное устройство. Подозрительный предмет заметили мастера СТО на улице Адоратского.

Всех, кто знает, где может находиться Демидов, просят сообщить по телефонам: 291-42-20, 291-42-24 или 02.