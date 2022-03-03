В Казани пенсионер за рулем отечественной "Лады" сбил 23-летнюю девушку, сообщили в ОГИБДД Казани.

По данным ведомства, 71-летний водитель у дома № 139 к.2 на проспекте Победы совершил наезд на девушку, когда та пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Но несмотря на установленное место перехода, девушка отправилась по нему на запрещающий сигнал светофора.

С травмами молодую особу госпитализировали, после оказания медпомощи ее отпустили домой на амбулаторное лечение.