На автослесаря в Татарстане завели два уголовных дела. 26-летний житель Кукмора изрядно выпил на рабочем месте в одном из СТО и решил, что неплохо будет прокатиться на чужом автомобиле. Эту машину пригнал на ремонт отец его коллеги, и теперь автомобиль ждал профессиональных рук слесаря.

По дороге во время путешествия автослесарь был задержан сотрудникам ДПС. При проверке выяснилось, что едет он не только пьяным на чужом авто, но и ранее уже был судим за "пьяную" езду.

Было возбуждено два уголовных дела по статьям "Угон" и "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость". Свою вину мужчина полностью признал, сообщили в Кукморской прокуратуре.