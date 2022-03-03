В Татарстане, по данным республиканского Гидрометцентра, ожидается ухудшение погодной ситуации. Уже 4 марта, в пятницу, пойдет снег. Ночные температуры понизятся до 9 градусов ниже нуля. Днем будет около 1 градуса тепла.

В субботу, 5 марта, в республику придет активный циклон с юга, и это приведет к снегу, мокрому снегу, местами будет метель и очень сильный ветер. На дорогах будет снижена видимость, прогнозируется сильная гололедица.

В ночное время температура воздуха составит около 8 градусов мороза, днем - около 5 градусов ниже нуля.

Водителей и пешеходов просят быть бдительными.