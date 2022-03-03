Точно избранные: Глоба назвал три знака Зодиака, на которых свалится нежданное счастье в марте

Советский и российский астролог, публицист и писатель Павел Глоба рассказал, кому из знаков Зодиака стоит рассчитывать на невероятное везение и удачу в марте 2022 года.

Наступивший первый весенний месяц, по словам астролога, будет достаточно напряженным и сложным для всех, но трое везунчиков смогут наслаждаться событиями весны по полной программе.

Рак

Для Раков март - месяц больших перемен, интересных изменений, которые могут в корне изменить жизнь представителей знака. Ожидаются перемены в личной сфере, многие Раки получат предложение руки и сердца. Для многих наступит благоприятное время для зачатия малыша.

Глоба советует Ракам не зацикливаться на мелких проблемах на работе или с финансами: они преодолимы. Лучше наслаждайтесь теми радостями, которые подарит март.

Весы

Для Весов март станет успешным месяцев во всем: наладятся дела с финансами, появится воодушевление в творчестве, пойдет в гору карьерный рост. Многие события будут неожиданными для Весов, не стоит паниковать: они только к лучшему, говорит Глоба.

Представителям знака астролог рекомендует завершить неоконченные ранее дела. Это поможет открыть возможности для всего нового, которое уже готово случиться и принести Весам подлинное счастье.

Стрелец

Стрельцы в первый месяц весны раскроют в себе такие таланты и способности, о которых они даже не подозревали. Это будет увлекательно и неожиданно, но обязательно поможет Стрельцам оказаться на высоте и в числе счастливчиков месяца.

Позитивные изменения грядут на работе - руководство оценит ваш труд по достоинству и, возможно, повысит зарплату или даст премию. Дома у Стрельцов будет царить гармония. Глоба советует внимательно всматриваться во все выпадающие шансы - они все будут вести исключительно к успешному финалу.