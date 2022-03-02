В социальных сетях появилась информация о прошедших в Казани одиночных пикетах в поддержку солдат ВС РФ. Сообщается, что студенты, жители РТ начали выходить на улицы, чтобы поддержать российских офицеров и солдат, которые сейчас находятся на передовой спецоперации на Украине.

"Давайте поддержим наших солдат и в эту трудную минуту будем с Россией. Нам нужна это победа ради безопасности наших граждан", - написали авторы поста.

Пост с фотографиями опубликован на странице "Подслушано Казань" во Вконтакте.