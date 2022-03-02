В Татарстане бывшему депутату, укравшему груз из поездов, назначили условное наказание. В суде было доказано, что в течение 2 лет (с 2018 по 2020 годы) 55-летний экс-депутат собрания Шоркистринского сельского поселения Урмарского района Чувашии вместе с двумя товарищами крал груз из грузовых контейнеров.

Группа мужчин выбирала те составы, которые на непродолжительные сроки останавливались на "Западном парке" или станции "Юдино".

Всего мужчины успели похитить товаров на 700 тысяч рублей. Они тайно пробирались ночью на железнодорожный объект, специальными инструментами вскрывали замки, вместе с грузом частенько прихватывали и личные вещи работников РЖД.

Суд признал всех трех мужчин виновными: бывшему депутату назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, его соучастникам – 4,5 года и 4 года, 9 месяцев условно.