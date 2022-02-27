Президент России Владимир Путин накануне распоряжался приостановить продвижение российских сил в рамках спецоперации в Донбассе. Все ждали действий от Зеленского, который предварительно дал согласие на переговоры. Но, видимо, Зеленский передумал, а потому Кремль продолжает военную операцию, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий и президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск", — отметил пресс-секретарь российского лидера, его цитирует "Лента".

Но в связи в тем, что украинские власти отказались от переговоров, продвижение российских войск продолжается "в соответствии с планом проведения операции".