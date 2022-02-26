Под Петербургом найдено тело заместителя генерального директора Единого расчетного центра "Газпрома" по корпоративной безопасности. Тело нашли в элитном коттеджном поселке в Выборгском районе. Рядом с телом топ-менеджера лежала записка, сообщает 47news.

Сообщается, что погиб 61-летний Александр Тюляков. Подразделение, в котором он работал, по сути является казначейством всей монополии.

В "Газпроме" от комментариев отказались. В МВД не сообщают содержания предсмертной записки. Месяц назад в том же поселке свел счеты с жизнью другой топ-менеджер "Газпрома" - 60-летний Леонид Шульман, он тоже оставил записку.