Города России выходят на акции против военной спецоперации РФ на Украине. Но если в Казани, Туле, Самаре и других городах число задержанных исчисляется десятками, то в Москве накануне задержали 600 человек за участие в незаконной акции, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД РФ.

"В отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством", - добавили в главке.

Московские митингующие устроили шествие по Страстному бульвару, одна из девушек метнула в полицейских коктейль Молотова, она задержана. В результате ЧП поврежденным оказался автозак.