Российский вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что перенесенный коронавирус может привести к прекращению работы почек у человека.

В группе риска - люди с хроническими почечными недугами. У них инфекция может вызвать непоправимые последствия, сообщает URA.RU.

Чумаков сообщил, что ковид опасен для людей с камнями в почках, с поликистозом.

Любое воспалительное заболевание грозит таким пациентам очень серьезными последствиями, вплоть до прекращении работы почек, заметил Чумаков.