Приезд беженцев из республик Донбасса, намеченный на 23 февраля, отложен, о чем сообщалось накануне. Как пояснила глава пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова, основной задачей Татарстана в свете всех событий на Украине является организация достойной встречи для эвакуированного населения ЛДНР.
"Задача республики, задача правительства [РТ], которую поставил президент [Татарстана], заключается в том, чтобы в любой момент быть оперативно готовыми встретить этих людей, которые нуждаются в помощи, и оказать им необходимую помощь", — пояснила Галимова.
В регионе уже работает оперштаб по приему вынужденных переселенцев. Их ожидается около 1000 человек. Всех решили разместить в санаториях "Ливадия", "Жемчужина", "Васильевский", "Санта", гостинице "Кварт", "КАМАЗ-жилбыт".
Ранее мы сообщали, что прибытие эвакуированных из ЛДНР в Татарстан откладывается, а сегодня утром Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.