Приезд беженцев из республик Донбасса, намеченный на 23 февраля, отложен, о чем сообщалось накануне. Как пояснила глава пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова, основной задачей Татарстана в свете всех событий на Украине является организация достойной встречи для эвакуированного населения ЛДНР.

"Задача республики, задача правительства [РТ], которую поставил президент [Татарстана], заключается в том, чтобы в любой момент быть оперативно готовыми встретить этих людей, которые нуждаются в помощи, и оказать им необходимую помощь", — пояснила Галимова.

В регионе уже работает оперштаб по приему вынужденных переселенцев. Их ожидается около 1000 человек. Всех решили разместить в санаториях "Ливадия", "Жемчужина", "Васильевский", "Санта", гостинице "Кварт", "КАМАЗ-жилбыт".