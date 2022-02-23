Сегодня, 23 февраля, стало известно, что прибытие в Татарстан около 1000 человек, эвакуированных из ДНР и ЛНР, откладывается. Первоначально сообщалось, что прибудут беженцы по железной дороге 23 февраля. Обновленная информация о дате и времени прибытия эвакуированных будет сообщена позднее.

На вокзале эвакуированных встретят волонтеры, медики. Всех беженцев развезут по санаториям "Ливадия" в Казани, "Санта" в Казани, "Жемчужина" в Набережных Челнах, "Камазжилбыт" в Набережных Челнах, в "Васильевский" в Зеленодольском районе, в гостиницу "Кварт" в Казани.

Беженцев проверят на наличие коронавирусной инфекции, желающие смогут вакцинироваться.

Власти республики готовы предоставить им не только временное жилье, гумпомощь, медицинские и образовательные услуги и консультации юристов, но и работу. Для координации работы по размещению и сопровождению эвакуированных в регионе создан оперштаб.