В Челябинской области следствие возбудило уголовное дело после гибели 11-летней девочки в бассейне: волосы ребенка затянуло в отверстие для слива воды. Девочка отдыхала вместе с родными, сообщили в региональном управлении СКР.

В Челябинской области 11-летняя девочка утонула в бассейне

Возбуждено уголовное дело

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья повлекшее смерть потерпевшего"). Девочка 2010 года рождения отдыхала с родными. По предварительным данным, ее волосы засосало в отверстие для слива воды, и девочка не смогла вынырнуть на поверхность", - говорится в сообщении.

Сейчас следствие намерено установить виновных должностных лиц компании, которая предоставила смертельную услугу и не обеспечила контроля за безопасностью посетителей.