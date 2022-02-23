В Татарстане слабовидящих детей заставили учиться по обычным учебникам, а не по адаптированным для слабовидящих версиям книг. Об этом сообщает пресс-служба республиканского штаба Народного фронта.

Сообщается, что родители слабовидящих детей несколько лет не могут решить проблему. Им говорят, что региональный перечень учебников не содержит адаптированных книг для детей с больным зрением.

Первыми тревогу забили родители учеников Набережночелнинской школы № 75 и родители из Нижнекамска. Здесь педагоги сами переделывают существующие учебники для своих воспитанников с особенностями здоровья.

В Минобрнауки РТ направляли жалобы и просили помощи, но ответ был неизменен: адаптированных учебников не предусмотрено. При этом в других регионах проблема решается закупками книг в издательстве "Просвещение", где есть адаптированные версии учебников.

Эксперты Народного фронта отметили, что региональные власти не спешат решить этот вопрос.