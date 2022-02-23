Вот же повезет!: Павел Глоба назвал 3 знака Зодиака, к которым потекут деньги в конце февраля

Последние дни февраля в финансовом отношении будут невероятно удачными для трех зодиакальных представителей, считает советский и российский астролог, писатель и публицист Павел Глоба.

В целом последние дни февраля не подходят для того, чтобы сорить деньгами, считает астролог, стоит попридержать финансы. Но трех знаков Зодиака это не так уж и касается: у них финансовая ситуация резко пойдет в гору, начиная с 23 февраля.

Овен

Если Овен будет достаточно активен в своей работе в последнюю неделю февраля, то он быстро получит желаемое и сможет зарекомендовать себя как исполнительный и незаменимый работник, сможет рассчитывать на нежданную премию или финансовое повышение.

Глоба говорит, что Овну главное не расслабляться - почивать на лаврах рано. На высоту мало подняться, на ней нужно уверенно обосноваться и закрепиться.

Весы

Весам финансово начнет везти с 24 февраля, и это отличное время, чтобы начать новый проект, открыть себя в новом деле, в новой сфере. Ранее сделанные инвестиции в последние дни февраля принесут прибыль, вам вернут долг, может прийти известие о нежданном выигрыше или наследстве.

Затраты у Весов не будут большими, считает Глоба, и будет отлично, если все, что сэкономят, Весы снова инвестируют во что-то - это будет выгодно.

Скорпион

Скорпион может выиграть в лотерею, в розыгрыше, может получить новое предложение по работе с более высокой и достойной оплатой. Важно внимательно слушать внутренний голос, говорит астролог. Он подскажет, где искать финансовый поток, который удивит вас своей щедростью.