К 23 февраля в Национальном музее РТ подготовили патриотическую программу для всей семьи.

"Интересно будет всем — и детям, и взрослым, и мужчинам, и женщинам", — пообещали организаторы.

Перед музеем организуют интерактивные точки "призывной пункт", проведут строевую подготовку "Штыком коли, прикладом бей!".

В Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941−1945 годов в 10:30 начнется мероприятие "Профессия — Родину защищать!".

В Национальном музее можно будет пометать топоры и пострелять из лука, узнать, как маршировали войска времен Наполеона, научиться собирать и разбирать оружие.