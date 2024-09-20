Азиз Замалиев открыл в Татарстане общественную приемную

Известный публицист и общественный деятель Азиз Замалиев запустил в Республике Татарстан общественную приемную, призванную помогать гражданам в решении их проблем. По словам Замалиева, инициатива направлена на поддержку людей, столкнувшихся с бюрократическими барьерами или несправедливым отношением со стороны властей.

Моя задача — защищать права граждан и находить решения для тех вопросов, которые часто игнорируются чиновниками, — отметил Азиз.

Приемная уже начала свою работу, а в будущем планируется расширение её деятельности на другие регионы России. Все желающие могут обратиться за помощью через официальную группу в социальной сети ВКонтакте.