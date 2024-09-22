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Погибшим на Волге оказался управляющий делами Минземимущества РТ

Погибшим на лодочной станции, оказался управляю...

ТАТМЕДИА

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Погибшим на лодочной станции, оказался управляющий делами Минземимущества Республики Татарстан Ильназ Валеев.

«Коллектив Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан понес тяжелую утрату. 21 сентября 2024 года на 38 году трагически ушел из жизни Ильназ Ильхамович Валеев – управляющий делами Минземимущества Республики Татарстан», – сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что инцидент произошел на лодочной станции «Венеция». В моторной лодке находились пять человек, после того как она перевернулась, четверо выплыли, один утонул. Причины происшествия на данный момент устанавливаются следственными органами, которые проводят проверку.

Близкие и коллеги описывают Ильназа Валеева как талантливого и отзывчивого человека, который оставил значимый след в сфере земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. Его профессионализм и преданность делу всегда вдохновляли окружающих, и его отсутствие ощутится в сердцах многих.

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