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Подземный переход около парка Горького в Казани откроют 6 октября

6 октября в Казани снова запланировано открытие...

most| Казань

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6 октября в Казани снова запланировано открытие подземного перехода у парка Горького, но надежды на соблюдение сроков остаются под вопросом.

На протяжении последних нескольких месяцев жители и гости города уже не раз становились свидетелями переносов сроков сдачи этого важного объекта. Напомним, что в начале июля 2023 года переход и остановка были закрыты на три месяца, что вызвало значительные неудобства для горожан.

Зимние месяцы также не внушали оптимизма: очередные переносы вывели сроки на неопределенную дату, заставив людей задуматься о целесообразности таких задержек. По актуальным данным, переход должен был открыть 30 августа 2024 года, и теперь перед горожанами встает вопрос: дождемся ли мы открытия на этот раз?

Ситуация с подземным переходом у парка Горького стала символом бюрократических затруднений и недоработок. Люди требуют ясности и эффективного управления проектами, чтобы подобные задержки больше не повторялись. Остается надеяться, что 6 октября станет знаковой датой и жители Казани смогут наконец пользоваться новым объектом.

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